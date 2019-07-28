"أفضل الأوسمة".. لمن أهدى نصر الله خاتمه في آخر مقابلة؟

ونقل موقع "كاتيخون" عن الإعلامي والكاتب السياسي خليل نصر الله تأكيده أن "الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر قدم الخاتم الذي كان يلبسه في يده في آخر مقابلة وهو يحمل خريطة فلسطين في آخر مقابلة كهدية للأستاذ الإعلامي رفيق نصر الله".
وقال الموقع، إن الكاتب السياسي خليل نصر الله نقل عبر صفحته على الفيسبوك أن الخبير الإعلامي رفيق نصر الله اعتبر أن هذه الهدية هي "أفضل وأجمل الأوسمة".
وقال بعد تلقيه هذه الهدية العظيمة:
"هذا أفضل وأجمل الأوسمة التي تلقيتها بعد هذا العمر.. لن يخرج من إصبعي حتى مماتي ..كم شعرت بالعزة والكبرياء".
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