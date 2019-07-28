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فلسطين تدين الأصوات المشككة بـ"الأشقاء العرب"

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© AFP 2019 / ABBAS MOMANI

وحذرت، الرئاسة، في بيان لها، اليوم الأحد: "كل الأصوات المشبوهة من تشويه تضحيات شعبنا وصورته وصورة أشقائنا الناصعة". وتوجهت الرئاسة إلى الأشقاء العرب بالشكر والعرفان والتقدير على مواقفهم التاريخية الصلبة في احتضان الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، وذلك حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

في هذا الإطار، ثمنت الرئاسة الفلسطينية، "مواقف المملكة العربية المشرفة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير ، في كل ما تتبناه من مواقف وما تقدمه من دعم شامل لفلسطين والقدس الشريف".

وكان وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، قال إن المملكة تضع القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتها. ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن الوزير، قوله إن "المملكة تؤكد على دعمها الدائم للشعب الفلسطيني وإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس".

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