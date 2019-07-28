دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تخطط لإطلاق سماعة Galaxy Buds باللون الفضي في مؤتمر Note10 ظهر على التقنية بلا حدود.

ينطلق مؤتمر العملاق الكوري في 7 من أغسطس للإعلان الرسمي عن هواتف Note10 ، وفي تفاصيل جديدة اليوم أشير إلى خطط العملاق الكوري لإطلاق سماعة Galaxy Buds اللاسلكية بلون فضي جديد خلال فعاليات المؤتمر.

ظهرت سماعة Galaxy Buds اللاسلكية في قوائم بعض مواقع سامسونج بالفعل باللون الفضي الجديد، حيث تشير التوقعات إلى أن السماعة تنطلق باللون الفضي المميز لأحد إختيارات الألوان المقدمة من سامسونج لهواتف Note10.

ولا تأتي السماعة اللاسلكية Galaxy Buds بتغييرات جديدة في التصميم والمواصفات عدا اللون، كما تتوفر بنفس مستوى التسعير 150 يورو تقريباً، وتظهر السماعة أيضاً بنفس رقم النموذج السابق، كما تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار يأتي بمعالجة لبعض المشاكل التي ظهرت في النموذج الأول من الشركة.

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يذكر أن التسريبات أشارت أيضاً إلى خطط سامسونج لإطلاق الإصدار الجديد من ساعتها الذكية Galaxy Watch Active 2 خلال مؤتمر Note 10، حيث أعتمدت الساعة الذكية بالفعل في وكالة FCC مؤخراً.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تخطط لإطلاق سماعة Galaxy Buds باللون الفضي في مؤتمر Note10 ظهر على التقنية بلا حدود.