تجربة شركة Planet Express لتحويل الشحنات

دبي - بواسطة محمد فارس خطط اشتراك شركة Planet Express لتحويل الشحنات © Tech World قدمت بواسطة

يواجه الكثير من المتسوقين من الأسواق الأمريكية مشكلة أن البائع لا يشحن خارج أمريكا وهنا ظهرت الكثير من الشركات بإنشاء عنوان داخل أمريكا وتوجيه الشحنات لعنوان المتسوق بعد وصولها للعنوان الأمريكي، وأحد هذه الشركات هي شركة Planet Express التي تقوم بحل هذه المشكلة بإنشاء صندوق بريد أمريكي بحيث يتم شحن المنتجات إليه ومن ثم إعادة شحنها إلى بلد المتسوق.

ما هي Planet Express

هي شركة أمريكية في ولاية كاليفورنيا تقدم خدمات الشحن وتجميع الطرود للمتسوقين الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة، كما تم إنشاء الشركة في عام 2017 بواسطة جيسون لونغ كبير مسؤولي التشغيل ب Shipito بعد 10 سنوات عمل في مجال الشحن .

المميزات

سهولة التسجيل والإشتراك بالموقع

يدعم اللغة العربية

أسعار خدمات الشركة منخفضة بالمقارنة مع الشركات الأخرى

خدمة العملاء عن طريق البريد الإلكتروني والموقع والهاتف والرد خلال 24 ساعة

خدمة تصوير الشحنات مجاناً (صورة واحدة)

خدمة الشراء بالنيابة عنك خصوصاً عبر المواقع التي لا تقبل البطاقات الإئتمانية الغير أمريكية

تدعم الشحن عبر العديد من شركات الشحن مثل DHL و FedEx و البريد الحكومي الأمريكي USPS و Planet Mail الرخيص جداً باستخدام البريد المحلي

خطط الاشتراك

تتوفر خطتين اشتراك، الأولى مجانية والأخرى مدفوعة وبمميزات أكثر ولعل من أبرز المميزات بالخطة المدفوعة هي امكانية تجميع الشحنات، وهذه مقارنة بين الخطتين:

خطوات التسجيل

بعد الدخول على الموقع من هنا اضغط على حساب جديد كما بالصورة

نقوم بعد ذلك بتعبئة البيانات بمعلومات صحيحة وبعدها اضغط على CREATE ACCOUNT

بعد ذلك ستصل لك رسالة على البريد الإلكتروني المسجل لتأكيد التسجيل

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بعد تأكيد التسجيل ستفتح لكك صفحة لتعبئة عنوانك المحلي الذي سيتم ارسال الشحنات إليه، قم بتعبئة المعلومات الصحيحة واضغط على حفظ

بعد حفظ العنوان يتوجب عليك إيداع مبلغ 5$ لاثبات الجدية في فتح العنوان الأمريكي ويمكن استخدام هذا المبلغ في عملية الشحن باتباع الخطوات الموجودة بالصورة

يتم الدفع باستخدام أحد طرق الدفع الموجودة بالصورة مثل الباي بال أو بالبطاقة الإئتمانية وغيرها من الطرق الأخرى

بعد ذلك يتم ارسال العنوان الأمريكي الخاص بك عبر البريد الإلكتروني خلال 24 ساعة ويمكنك استخدامه في مواقع التسوق الأمريكية.

بعد الشراء من أحد المواقع الإلكترونية ستصل الشحنة إلى صندوقك الأمريكي وستظهر في حسابك على موقع Planet Express وسيتم اخذ صورة واحدة مجانية للشحنة مع وزنها وأبعادها لحساب قيمة الشحن، ومن خلال صفحة التحكم يمكنك من طلب صور اضافية للشحنة أو التخلص من التغليف الخاص بالشحنة لتخفيف الوزن وغيرها من الطلبات الأخرى.

وبعد الانتهاء من تخصيص الشحنة يمكنك من اختيار شركة الشحن المناسبة لك حسب السعر ومدة الشحن

الشحنة بعد وصولها :

التدوينة تجربة شركة Planet Express لتحويل الشحنات ظهرت أولاً على عالم التقنية.