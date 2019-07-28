هذا الموضوع MediaTek تستعد للإعلان الرسمي عن معالج Helio G90 في 30 من يوليو ظهر على التقنية بلا حدود.
تعقد MediaTek مؤتمرها القادم في 30 من يوليو وفقاً لإعلان تشويقي نشر مؤخراً من الشركة، حيث من المقرر أن تكشف خلال فعاليات المؤتمر عن معالج Helio G90 الذي يستهدف هواتف الألعاب.
تستعد شركة ميديا تيك للمنافسة في سوق المعالجات المخصصة لدعم الألعاب خلال الفترة القادمة، حيث تقدم قريباً إصدارها الجديد من سلسلة معالجات Helio G الذي ينطلق بعنوان Helio G90 في مؤتمر يعقد في شنغهاي في 30 من يوليو.
وتحاول شركة MediaTek المنافسة في سوق المعالجات المخصصة لهواتف الألعاب، أو التي تدعم الألعاب في الهواتف الذكية بآداء أعلى وأكثر سرعة، بشكل خاص في الهواتف المتوسطة ومنخفضة التكلفة.
وتشير التسريبات إلى أن رقاقة Helio G90 تأتي بثماني من الأنوية وترتكز على دقة تصنيع 12 نانومتر، كما تشير التوقعات إلى أن التغيير الجديد في وحدة المعالجة سيكون في مواصفات كرت الشاشة لدعم الألعاب في الهواتف الذكية.
وتقدم شركة MediaTek في الهواتف الذكية غالباً كرت الشاشة الذي يرتكز على تصنيع PowerVR وMali، ومن المتوقع أن يأتي المعالج الجديد بآداء أعلى تدعمه كرت الشاشة Mali-G76 أو Power-VR GM9446، مع تقنية Turbo من هواوي، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن المعالج خلال الأيام المقبلة.
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هذا الموضوع MediaTek تستعد للإعلان الرسمي عن معالج Helio G90 في 30 من يوليو ظهر على التقنية بلا حدود.
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