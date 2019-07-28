شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر عراقى: القاعدة العسكرية بالخليج ستكون بين إيران والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر أمنى عراقى اليوم الأحد، أن القاعدة العسكرية العراقية التى سيتم إنشاؤها فى الخليج ستكون بين إيران والكويت.. مشيرا إلى أنها ستعمل على تأمين السيادة العراقية.

وقال المصدر الأمنى - حسبما أفادت قناة السومرية نيوز الإخبارية - إن "القاعدة العسكرية التى ينشئها العراق فى البصرة ستكون داخل المياه الإقليمية العراقية فى الخليج بين إيران والكويت"..مبينا أنها ستعمل على تأمين السيادة العراقية على مياهه الدولية، وحماية المنفذ الجنوبى البحرى للعراق.

وأضاف : "أنه تم تخصيص موازنة ضخمة لإنشاء القاعدة التى ستكون الأولى من نوعها منذ عام 1990، مع برنامج تسليح للقوات البحرية العراقية"..لافتا إلى أن "القاعدة ستكون بداية لتطوير مستوى القوى البحرية العراقية لتكون بمستوى الطموح لتقوم بواجباتها العسكرية البحرية".

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وتابع المصدر الأمنى : "إن مشروع إنشاء القاعدة البحرية ليس جديدا، لكنه تم استكمال إجراءاتها وحصلت الموافقات والدعم الحكومى لها".

وكان وزير الدفاع العراقى نجاح الشمرى قد أعلن عن إنشاء أكبر قاعدة بحرية عسكرية للجيش العراقى فى محافظة البصرة على مياه الخليج العربى بهدف تطوير قدرات القوة البحرية العراقية.