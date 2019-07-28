شكرا لقرائتكم خبر عن كشافة المملكة السعودية يشاركون فى برنامج "الهايكنج" بفرجينيا الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك وفد من كشافة المملكة العربية السعودية فى الجامبورى الكشفى العالمي الـ 24، المُقام حاليا بمحمية سوميت بيكتل في ولاية فرجينيا الغربية بالولايات المتحدة الأمريكية في برنامج الهايكنج "المشي في الطبيعة" الذي نظمته يوم أمس لجنة الفعاليات بالجامبوري.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، أوضح قائد الوفد عبد الله بن محمد المنصور، أن الفعالية أُقيمت فى منطقة جبل (jack) وشارك فيها قرابة 8000 مشارك من إحدى المعسكرات الفرعية بالجامبوري، وبلغت مسافته 20 كم، وأن المشاركين استمتعوا بتأمل البيئة والطبيعة من خلال السير بتلك المسافة الطويلة التي تحدوا فيها الصعاب وغرابة المكان وظروف الطريق، كما مارسوا بعض الألعاب الترويحية وألعاب المخاطرة الكشفية، مشيرا إلى أن جميع أعضاء الوفد السعودى المشاركين بالهايكنج قد حصلوا على الشارة الخاصة به.

يذكر أن رياضة الهايكنج عبارة عن المشي أو السير لمسافات طويلة لا تقل عن 5 أميال أو 7 كيلومترات ، وتقام عادة في المناطق البرية من أجل المتعة والترفيه، ورفع مستوى اللياقة.