شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تؤكد دعمها لإعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة (شينجن) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزیر خارجیة ایطالیا، موافیرو میلانیزي، دعم بلاده لطلب اعفاء الكویتیین من تأشیرة الدخول الاوروبیة (شینجن).

وذكر القائم بأعمال سفیر الكویت لدى ایطالیا المستشار سامي الزمانان لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) الیوم الأحد انھ تناول موضوع.

تأشیرة (شینجن) مع الوزیر موافیرو وسفیر ایطالیا لدى الاتحاد الأوروبي مواریتسیو ماساري خلال لقاء حضره بمناسبة اختتام المؤتمر السنوي لسفراء ایطالیا لدى دول العالم.

وقال الزمانان أن الوزیر شدد على حرص ایطالیا الدائم على تطویر وتعمیق علاقاتھا القویة والراسخة مع الكویت كشریك ھام على الصعیدین الاقلیمي والدولي معتبرا أن ایطالیا والكویت تشكلان بتوافقھما جسرا للتواصل بین أوروبا والعالم العربي.

ووفقا للزمانان قال الوزیر الایطالي ان حكومتھ وانطلاقا من علاقاتھا الممتازة مع الكویت تدعم مطلبھا اعفاء مواطنیھا من تأشیرة (شینجن).

كما أكد الزمانان ان السفیر الایطالي في بروكسل ماساري أكد لھ أن ایطالیا في مقدمة مؤیدي الطلب الكویتي على كل المستویات

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السیاسیة والتقنیة لدى الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول (شینجن).

واضاف الزمانان ان ماساري یتابع عن كثب ملف اعفاء الكویتیین من تأشیرة (شینغن) وانھ اخبره بان طلب الكویت أصبح على مائدة

المفوضیة الأوروبیة الجدیدة ومن المقرر اجازتھ بعد استیفاء الجوانب الفنیة.

وعبر الزمانان عن تفاؤلھ الكبیر من قرب حصول الكویتیین على الاعفاء من التأشیرة الأوروبیة ما من شأنھ تعزیز مستویات التبادل

وذلك على ضوء ما لمسھ من اھتمام ودعم قوي من قبل ایطالیا البلد الرئیسي والمؤسس للاتحاد الأوروبي.