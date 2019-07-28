شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية تشكر الأشقاء العرب على مواقفهم فى احتضان الشعب وقضيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجهت الرئاسة الفلسطينية إلى الأشقاء العرب بالشكر والعرفان والتقدير على مواقفهم التاريخية الصلبة فى احتضان الشعب الفلسطينى وقضيته الوطنية.

وثمنت الرئاسة الفلسطينية - فى بيان لها اليوم الأحد، مواقف المملكة العربية السعودية المشرفة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى عهده الأمير محمد بن سلمان فى كل ما تتبناه من مواقف وما تقدمه من دعم شامل لفلسطين والقدس الشريف.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية بأشد العبارات "الأصوات النشاز" التى تشكك وتتطاول على الأشقاء العرب الذين وقفوا ويقفون دوما داعمين لقضية الشعب الفلسطينى الوطنية ولصموده على أرضه .. محذرة كل الأصوات المشبوهة من تشويه تضحيات الشعب الفلسطينى وصورته وصورة الأشقاء العرب الناصعة.