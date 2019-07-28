شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عملية عسكرية لمطاردة فلول داعش الإرهابى فى صحراء الأنبار العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن قائممقام قضاء الرطبة بغربى العراق، عماد الدليمي، اليوم الأحد، انطلاق عملية عسكرية لمطاردة فلول تنظيم "داعش" الإرهابى فى صحراء جنوب القضاء بمحافظة الأنبار. وقال الدليمى - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) - "انطلقت عملية عسكرية لمطاردة فلول داعش فى صحراء جنوب الرطبة (٣١٠ كم غرب الرمادي) بقيادة فرقة المشاة الأولى وبمساندة طيران الجيش والحشد العشائري، وتم تدمير مواقع لداعش يستخدمونها كمخابىء فى الصحراء، مؤكدا أن العمليات مازالت مستمرة".

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