شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان واليابان توقعان مذكرة تفاهم للإعفاء من التأشيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت سلطنة عمان واليابان مذكرة تفاهم للإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة الجوازات الرسمية والدبلوماسية والخاصة بين حكومتى البلدين. وذكرت وكالة الأنباء العمانية (أونا) اليوم الأحد، أن محمد بن يوسف الزرافى وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية العمانى وقع مذكرة التفاهم مع توشينورى كوباياشى سفير اليابان لدى سلطنة عمان، مشيرة إلى أن التوقيع على هذه المذكرات يأتى لتوطيد العلاقات التاريخية، وتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.

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