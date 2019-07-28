شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات تونس: اجتماع الثلاثاء المقبل لمناقشة خطط الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فاروق بوعسكر، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أنه سيتم عقد لقاء إعلامى صباح الثلاثاء 30 يوليو الجارى مع الأحزاب السياسية لعرض خطط الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها. Advertisements وسيشمل الاجتماع أيضًا توضيح الأسباب فى اختيار هيئة الانتخابات 15 سبتمبر المقبل كموعد لإجراء الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية. وأشار نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، فى تصريحاته التى نقلتها صحيفة "آخر خبر" التونسية، إنه تمت المحافظة على الموعد المبدئى للانتخابات التشريعية.

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