شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى بصفوف الجيش السورى جراء انفجار عبوة ناسفة فى السويداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر عسكرى سورى بسقوط قتلى وجرحى فى صفوف الجيش السورى، جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات المسلحين فى الريف الشرقى لمحافظة السويداء أثناء عملية تمشيط للمنطقة.

وقال المصدر- حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، إن "عبوة ناسفة من مخلفات الفصائل المسلحة انفجرت فى مزارع الخطيب شرق قرية طربا فى الريف الشرقى لمحافظة السويداء أثناء عملية تمشيط للمنطقة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عناصر من الجيش السوري".

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان أعلن أمس السبت، عن وقوع انفجار فى منطقة قريبة من بلدة مليحة العطش بريف درعا الشرقى، أسفر عن مقتل 6 عناصر على الأقل، وإصابة آخرين بجروح، فيما أعلن تنظيم داعش الإرهابى مسؤوليته عن الانفجار.