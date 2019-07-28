شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يبحث مع رئيس البرلمان العراقى مستجدات الأوضاع بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى والوفد المرافق له، مستجدات الأوضاع بالمنطقة.

كما بحث الجانبان - خلال اللقاء الذى عقد بقصر "بيان" بحضور ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم - عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح قد بحث فى وقت سابق اليوم، مع رئيس مجلس النواب العراقى، أطر العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.