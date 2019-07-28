التصعيد يعود للحديدة بين القوات الحكومة والحوثيين

اليمن /عبدالله أحمد/الخليج 365



عادت الأوضاع العسكرية في مدينة الحديدة الساحلية غربي اليمن، للتصعيد، إثر اندلاع مواجهات عنيفة فيها والقصف المتبادل بين الطرفين، والذي أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين.



وأكدت مصادر محلية أن شارع الخمسين شهد في ساعات الليل (السبت/الأحد) مواجهات عنيفة، بعد أن حاول مسلحو الحوثي اختراق الدفاعات للقوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي، عند خطوط التماس.

وفي حين نقلت وكالة (سبأ) التي يسيطر عليها الحوثيون عن مصدر عسكري في الجماعة ان القوات الحكومية قصفت عددا من الأحياء جنوبي وجنوب شرقي المدينة، أكد الإعلام العسكري للقوات الشرعية أن الحوثيين دمروا مصنع الألبان بأربع قذائف هاون، فيما طالت عدة قذائف اخرى الأحياء السكنية المحررة في شارعي صنعاء والخمسين.

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وذكر شهود عيان أن النيران اشتعلت في مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري، في مدينة الحديدة إثر سقوط أربع قذائف اطلقها الحوثيون، مخلفة دماراً واسعاً في المعدات، كما أدت إلى مصرع عامل في المصنع من أبناء الحديدة.

وأكد المصدر العسكري الحوثي ان ما اسميها "قوى العدوان" مشطت بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة مدينة الشباب في شارع الـ 90 وأماكن متفرقة من منطقة 7 يوليو السكنية، في حين حلقت مروحيات الأباتشي في أجواء منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، شرقي الحديدة.

ورغم الهدنة المعلنة بين الحكومة اليمنية والحوثيين وفق اتفاق السويد في منتصف ديسمبر الماضي، إلا أن المواجهات العسكرية تتجدد بين فترة وأخرى مخلفة عشرات القتلى والجرحى.



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