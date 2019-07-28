وظائف_صحية وتقنية بـ #جامعة_الملك_سعود للعلوم الصحية

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف صحية وتقنية للرجال، للعمل بالجامعة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (أمين مختبر، وأمين مختبر المهارات، وفني إذاعة، ومُشغل آلة التصوير، ومُساعد أول معمل الحاسب الآلي)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- أمين مختبر:

– دبلوم في تخصص (تقنية طبية) أو تخصص ذات صلة.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

– مهارات اللغة الإنجليزية (IELTS: 6, STEP: 75, or TOEFL: PBT: 500 IBT: 61).

– تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (سارٍ المفعول).

2- أمين مختبر المهارات:

– دبلوم فما فوق في تخصص ذات صلة.

– خبرة لا تقل عن سنتين.

– مهارات اللغة الإنجليزية (IELTS: 6, STEP: 75, or TOEFL: PBT: 500 IBT: 61).

– تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (ساري المفعول).

3- فني إذاعة:

– دبلوم في تخصص (الإلكترونيات، تقنيات البث) أو تخصص ذات صلة.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في تشغيل وصيانة وإصلاح نظام معدات البث.

– مهارات اللغة الإنجليزية (IELTS: 6, STEP: 75, or TOEFL: PBT: 500 IBT: 61).

4- مُشغل آلة التصوير:

– حاصل على دورات تدريب في مجال الإنتاج السينمائي والتلفزيوني من خلال المدارس المهنية أو الكلية أو من خلال التدريب المهني.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مؤسسة صناعة الأفلام، ويفضّل أن يكون ذلك في إنتاج أشرطة فيديو في قسم التعليم الطبي أو التدريب الصناعي.

5- مُساعد أول معمل الحاسب الآلي:

– دبلوم في تخصص (تقنية الحاسب الآلي) أو تخصص ذات صلة.

– خبرة لا تقل عن سنتين.

– مهارات اللغة الإنجليزية (IELTS: 6, STEP: 75, or TOEFL: PBT: 500 IBT: 61).

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موعد التقديم:

– التقديم متاح حالياً وينتهي يوم الجمعة بتاريخ 1440/12/08هـ

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

1- أمين مختبر:

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2- أمين مختبر المهارات:

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3- فني إذاعة:

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4- مُشغل آلة التصوير:

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5- مُساعد أول معمل الحاسب الآلي:

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