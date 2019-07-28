البيئة تحدد موعد انطلاق موسم صيد الروبيان في #الخليج_العربي

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن موسم صيد الروبيان على ساحل الخليج العربي للمملكة، سيبدأ في الأول من أغسطس القادم، وينتهي في 31 يناير 2020م، ولمدة 6 أشهر.
وأوضح مدير إدارة المصايد البحرية بالوزارة المهندس خالد الشايع، أن حظر صيد الروبيان سيبدأ في 1 فبراير 2020، بهدف إعطائه الفرصة للتكاثر، إضافةً إلى المحافظة على مخزونه الاستراتيجي، والحد من استنزافه بالصيد الجائر.
ودعا الشايع، الصيادين إلى الالتزام بالتاريخ المحدد للصيد، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد؛ للمحافظة على استدامة هذه الثروة الوطنية والمورد الاقتصادي المهم، مؤكداً أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة والغرامة المالية التي تصل إلى 10 آلاف ريال.
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