تقويم_التعليم تعلن شروطًا للحصول على رخصة المعلم وموعد انتهاء اختبارات #كفايات

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صحيفة الخليج الالكترونية
أوضحت هيئة تقويم التعليم أن الحصول على الشهادة الجامعية هو من الشروط الأساسية للحصول على رخصة معلم، مشيرة إلى أن الدرجات المحددة هي 50 درجة فأعلى لاجتياز الاختبارات في التربوي العام أو التخصصي .
وأكدت الهيئة أن اجتياز المعلم لاختبار ” كفايات” وحصوله على 50 درجة فأعلى، يمكنه من الحصول على رخصة معلم ممارس ، وذلك مع بداية نفاذ لائحة الوظائف التعليمية الجديدة دون الحاجة للجلوس للاختبار .
وذكرت الهيئة أن اختبارات “كفايات” للمعلمين والمعلمات ستستمر حتى الإعلان عن بدء التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين نوفمبر المقبل.
ويستهدف اختبار الرخصة المهنية 400 ألف معلم ومعلمة سنويا وفقا للشروط المعلن عنها لأنواع الرخصة للثلاث مستويات ” معلم ممارس ، معلم متقدم ، معلم خبير”
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