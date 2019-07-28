تعليم عسير يدعو للتسجيل في النقل المدرسي

الخليج - سلمى القحطاني

دعا مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ سعد الجوني ، أولياء أمور الطلاب والطالبات إلى تسجيل أبنائهم وبناتهم في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي الجديد من خلال برنامج نور : https://noor.moe.gov.sa/noor/login.aspx

وأوضح مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية الأستاذ عبدالرحمن عوضة ، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الاستعدادات التي تبذلها الإدارة لتقديم خدمة النقل للطلاب والطالبات في كافة القطاعات تزامنا مع بدء العام الدراسي ، لافتا إلى أن جرى مؤخرا عقد اجتماع بالشركة المتعهدة تناول خطوط السير والمقاعد المخصصة ، وآلية العمل ووسائل السلامة ، وصولا إلى تقديم خدمة جيدة للفئة المستهدفة .