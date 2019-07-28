انت الان تتابع توقيع عقد إدارة طرح أسهم شركة بورصة الكويت للأوراق المالية لاكتتاب المواطنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جانب من توقيع الاتفاقية

تنفيذاً لقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بترسية المناقصة رقم (CMA/PROC/02/2019) على شركة كامكو للإستثمار، قامت الهيئة والشركة المذكورة اليوم بالتوقيع على عقد إدارة طرح أسهم شركة بورصة الكويت للأوراق المالية للاكتتاب العام للمواطنين بنسبة خمسين في المئة (50%) من رأس مال الشركة.

ويشمل عقد الخدمات المقدمة من قبل شركة كامكو للإستثمار إعداد نشرة الاكتتاب ودعوة جميع المواطنين الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب، فضلاً عن الإشراف على عملية تخصيص الأسهم التي لم يتم سداد قيمتها للهيئة بما يضمن تغطية نسبة خمسين في المئة (50%) المخصصة للمواطنين بالكامل وفق الآليات والإجراءات التي سيتم الإعلان عنها.

وتعتبر هذه المرحلة هي الثانية من مراحل خصخصة بورصة الكويت للأوراق المالية، حيث قامت الهيئة بتاريخ 14/02/2019 بالانتهاء من المرحلة الأولى من خصخصة الحصة البالغة أربعة وأربعين في المئة (44%) من رأس مال شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، بترسية المزايدة على التحالف المكون من كل من بورصة أثينا وشركة الاستثمارات الوطنية وشركة الأولى للاستثمار ومجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار, كما قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتاريخ 18/02/2019 بالاكتتاب في الحصة البالغة ستة في المئة (6%) من رأس مال شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، المخصصة للجهات العامة, وذلك استيفاءً لأحكام المادة (33) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

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بدوره أكد أ.د أحمد عبدالرحمن الملحم رئيس مجلس المفوضين – المدير التنفيذي ان توقيع العقد يأتي ترجمة حقيقية لسعي الهيئة على تطبيق ما جاء بقانون انشائها، و يعد نجاح لجميع أعضاء المنظومة التي عملت ولازالت تعمل لتحقيق رؤى الهيئة وتطلعاتها واستراتيجيتها، وأن ذلك النجاح لم يأتي الا بدعم من القيادة السياسة وتوجيهات حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى حفظة الله ورعاه.

وثمن عبدالعزيز فهد المرزوق عضو مجلس المفوضين - نائب رئيس لجنة طرح وتخصيص أسهم رأس مال شركة بورصة الكويت، تعاون جميع أعضاء اللجنة والفريق الفني على العمل الدؤب الذي قاموا به من خلال الانتهاء من هذه المرحلة الهامة بكل مهنية، وذلك تمهيدا لدعوه المواطنين للاكتتاب قبل نهاية السنة المالية للهيئة، مشيداً بالكفاءات الوطنية المميزة والتي عملت بجد واجتهاد للانتهاء من هذا المشروع الوطني.

هذا وستقوم الهيئة بالإعلان في جميع وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي عن موعد وإجراءات اكتتاب المواطنين في أسهم رأس مال شركة بورصة الكويت للأوراق المالية لاحقاً.