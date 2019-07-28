يوسف بن علوي: الأمن والاستقرار لن يسودا المنطقة دون إيران

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ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن ابن علوي قوله بعد لقائه الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد: "تمر المنطقة اليوم بأزمات مصطنعة لها وبالنيابة، ومن المؤكد أن الأمن والاستقرار لن يسود المنطقة دون إيران".

وأضاف ابن علوي، "يتعين على إيران وعمان بذل جهود مضاعفة لتحقيق الاستقرار والأمن الدائمين في المنطقة ولمواجهة التحديات الراهنة"، موضحا "تشهد العلاقات بين طهران ومسقط تحسنا في مختلف المجالات، خاصة التجارية والاستثمارية".

وتشهد منطقة مضيق هرمز توترا كبيرا في الآونة الأخيرة، بعد هجمات تعرضت لها ناقلات نفط، علاوة على احتجاز إيران للناقلة البريطانية "ستينا إمبيرو"، بزعم اصطدامها بقارب صيد، في 18 يوليو/ تموز الجاري.

ويتصاعد التوتر كذلك بين إيران والولايات المتحدة بعد أن قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الشهر الماضي، إنه ألغى ضربة عسكرية للرد على إسقاط طهران لطائرة أمريكية مسيرة.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت عن انسحابها من الاتفاق النووي، يوم 8 مايو/آيار من عام 2018، وإعادة فرض جميع العقوبات ضد طهران، بما في ذلك والعقوبات الثانوية، ضد الدول الأخرى، التي تتعامل مع إيران.