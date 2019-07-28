- 1/2
- 2/2
© AP Photo / Yoan Valat, Pool,
وكان محمد سعود، ضمن وفد من الصحفيين العرب زار مؤخرا الدولة العبرية بدعوة من وزارة الخارجية الإسرائيلية، وتعرض في هذا السياق لانتقادات شديدة اللهجة في العالم العربي والإسلامي.
واعتقلت السلطات الإسرائيلية ثلاثة شبان فلسطينيين في مدينة القدس، واستدعت آخرين بتهمة الاعتداء على المدون السعودي أثناء زيارته إلى المسجد الأقصى المبارك.
ولم تعلق المملكة العربية السعودية رسميا على تقارير زيارة الإعلامي السعودي محمد سعود إلى إسرائيل، ولم تتمكن وكالة "سبوتنيك"، من التأكد مما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذه الأنباء.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة: إسرائيل توجه رسالة "غير مباشرة" إلى الديوان الملكي السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.