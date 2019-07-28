مصادر إعلامية: الحريري لن يستقيل ويستعد لعقد جلسة وزارية قريبا

وذكرت قناة "LBC" اللبنانية نقلا عن مصادر خاصة أن الحريري يخطط لعقد جلسة لمجلس الوزراء وسيدعو إليها كل الأفرقاء.

وحول الكلام المنتشر عن احتمال استقالة الحريري أشار المصدر للقناة أن الكلام المتداول عن استقالة الحريري جراء تراكم الأزمات ليس سوى تمنيات ولم يتم التطرق إليه أبدا.

ولفتت المصادر إلى أن الحريري لم يتحدث عن الاستقالة ولكنه منزعج من الوضع القائم.