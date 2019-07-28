عملية عسكرية للقضاء على عناصر "داعش" في صحراء جنوب الرطبة العراقية

وأفادت وكالة "السومرية نيوز" العراقية نقلا عن قائمقام قضاء الرطبة، عماد الدليمي، أن العملية العسكرية لمطاردة عناصر "داعش" المتبقين في صحراء جنوب الرطبة قد انطلقت اليوم الأحد.
وأشار الدليمي أن العملية بقيادة فرقة المشاة الأولى العراقية وبمساندة طيران العسكري والحشد الشعبي العراقي.
وتابع الدليمي قائلا "تم تدمير مضافات ومواقع داعش يستخدمونها كمخابئ في الصحراء"
كما أكد الدليمي أن العملية مازالت مستمرة حتى القضاء على كل فلول تنظيم "داعش" الإرهابي.
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