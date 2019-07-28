"نيوم" تنتظر.. تحرك إذا كنت موهوبا في أحد هذه التخصصات

وقال نيوم، عبر صفحته على "تويتر"، إنه "تم فتح باب التقديم لحديثي التخرج في التخصصات التالية: المحاسبة، الطيران، علوم البيئة، الصحة والرعاية، تقنية المعلومات، القانون، التسويق، إدارة المشاريع، إدارة الرياضات، هندسة الاتصالات، التخطيط العمراني".

بدورها، قالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن برنامج (NEOM Grow) يعتبر فرصة فريدة للخريجين والخريجات للعب دور في تشكيل مستقبل المملكة العربية السعودية والعالم مع فريق يعمل على تصميم وتطوير أكثر المشاريع طموحا في العالم (أرض المستقبل، حيث يتم تمكين أعظم العقول)، وسيتم تعيين الخريجين في مقر مشروع نيوم وما حولها أو في مقر نيوم الرئيسي.

ووضع المشروع شروطا يجب توفرها بالمتقدم أو المتقدمة وهي: أن يكون سعودي الجنسية، من خريجي عامي 2018 أو 2019م في التخصصات أعلاه أو ما يعادلها، مستوى جيد في اللغة الإنجليزية، أن لا يقل المعدل التراكمي عن (3.5 من 4) فأعلى أو ما يعادله، أن يكون المتقدم أو المتقدمة غير موظف حاليا (التفرغ التام)، الاهتمام الشخصي بالبحوث والابتكار والقيادة".

ودعت نيوم المتقدمين والمتقدمات إلى المبادرة بالتسجيل في قسم التوظيف بموقع نيوم الإلكتروني: htt p://careers.neom.com/ وبدأ التقديم من يوم السبت 24/ 11/ 1440هـ الموافق 27/ 7 / 2019م، ويستمر حتى نهاية يوم الأحد 3 / 12 / 1440 هـ الموافق 4 / 8 / 2019م في تمام الساعة 11:59 مساء".