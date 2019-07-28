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السعودية تبدأ المرحلة التالية لخصخصة مطاحن الدقيق

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وستشمل المرحلة "إجراء دراسات العناية المهنية اللازمة من قبل المستثمرين المؤهلين وتنتهي بتقديم العروض المالية"، وفقا لرويترز.

© Sputnik .

وكانت المؤسسة قد تلقت طلبات التأهيل في 2018، واختارت بعد ذلك العارضين المحتملين.

ويأتي بيع قطاع مطاحن الدقيق السعودي، في إطار إصلاحات واسعة النطاق لاقتصاد المملكة، وجذب اهتمام بعض من أكبر شركات الأنشطة الزراعية في العالم.

ولم تذكر مؤسسة الحبوب أسماء العارضين المؤهلين.

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