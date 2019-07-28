السعودية تبدأ المرحلة التالية لخصخصة مطاحن الدقيق

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وستشمل المرحلة "إجراء دراسات العناية المهنية اللازمة من قبل المستثمرين المؤهلين وتنتهي بتقديم العروض المالية"، وفقا لرويترز.
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ويأتي بيع قطاع مطاحن الدقيق السعودي، في إطار إصلاحات واسعة النطاق لاقتصاد المملكة، وجذب اهتمام بعض من أكبر شركات الأنشطة الزراعية في العالم.
ولم تذكر مؤسسة الحبوب السعودية أسماء العارضين المؤهلين.
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