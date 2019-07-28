دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف vivo Y90 أحدث الإصدارات منخفضة التكلفة برقاقة Helio A22 وسعر يبدأ من 100دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة vivo رسمياً هاتف vivo Y90 الذي يأتي برقاقة معالج Helio A22 ، مع بطارية بقدرة 4030 mAh، وسعر يبدأ من 100 دولار.

يتميز هاتف vivo Y90 بشاشة FullView بحجم 6.22 إنش كما يدعم جودة عرض HD بلس، وتأتي الشاشة بنتوء القطرة للكاميرة الأمامية مع مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، بينما تأتي الكاميرة الخلفية بدقة 8 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.0.

هاتف vivo Y90 يتميز بتقنية التعرف على الوجه للتسجيل في الهاتف، كما لا يحتوي الهاتف على تقنية إستشعار البصمة، ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Helio A22 مع ذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 16 جيجا بايت أو 32 جيجا بايت، كما يدعم بطاقة microSD حتى سعة 256 جيجا بايت.

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أيضاً يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 8.1 Oreo مع واجهة Funtouch OS 4.5، كما يأتي بسعة بطارية 4030 mAh، تدعم الشحن عبر منفذ microUSB، ويتوفر الهاتف بلوني الأزرق والذهبي، حيث يأتي النموذج المميز بسعة 32 جيجا بايت بسعر 120 دولار، بينما ينطلق النموذج المميز بسعة 16 جيجا بايت في السوق الهندي بسعر 100 دولار فقط.

المصدر

هذا الموضوع هاتف vivo Y90 أحدث الإصدارات منخفضة التكلفة برقاقة Helio A22 وسعر يبدأ من 100دولار ظهر على التقنية بلا حدود.