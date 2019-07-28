دبي - بواسطة محمد فارس تحديث تطبيق Action Launcher يحصل على المزيد من تخصيص الثيمات وأكثر © Tech World قدمت بواسطة

حصل تطبيق اللانشر والغني عن التعريف Action Launcher على تحديث جديد وفّر معه العديد من الإضافات الجديدة.

وبشكل عام أوجد الإصدار الجديد Action Launcher 42 العديد من التغييرات المرئية، حيث حصلت خاصية الثيمات “السمات” على دفعة من هذه التغيّرات.

كذلك يمكن الآن لـ لوحة Google Discover التبديل إلى السمة المظلمة، فضلًا عن وجود تكامل إضافي مع تطبيق ActionDash للرفاهية الرقمية.

حيث الآن وعند استخدام وضع التركيز الخاص بـ ActionDash، ستظهر أيقونات التطبيقات المحظورة باللون الرمادي.

والأهم من ذلك، تم تجديد خاصية Quicktheme، التي أصبحت الآن تتكامل بسلاسة مع السمة الحالية.

مما يتيح لك الحصول على بعض عناصر الشاشة الرئيسية التي تتوافق مع الخلفية الخاصة بك وأكثر.

كما ويمكن للمستخدم الآن، تحديد مظهر خلاصة جوجل بشكل مستقل عن السمة المُفعلة بالتطبيق.

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فضلًا عن عرض شريط “Quickbar” أيقونات سوداء عندما يكون الشريط بلون ساطع عالي التباين.

أخيرًا، هذه التغيّرات وأكثر، غير متاحة في الإصدار المجاني من تطبيق آكشن لانشر.

لذلك ستحتاج إلى الترقية للإصدار المدفوع من أجل الاستفادة من جميع ميزات هذا التحديث وأكثر.

تحميل تحديث Action Launcher 42 من هنا.

المصدر:

Blog ActionLauncher

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