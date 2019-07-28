دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع موتورولا تقدم هاتف Moto E6 منخفض التكلفة بمعالج Snapdragon 435 وسعر 150 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

قدمت شركة موتورولا خلال الفترة الماضية Moto E6 وهو أحدث إصداراتها من الهواتف منخفضة التكلفة، الذي يتوفر الآن بسعر 150 دولار.

يأتي هاتف Moto E6 بشاشة LCD مميزة بحجم 5.5 إنش، وتصميم مقاوم لرشات الماء بمعايير P2i، كما تأتي الشاشة بجودة عرض 720 في 1440 بيكسل.

ويضم هاتف Moto E6 رقاقة معالج Snapdragon 435 ثماني الأنوية، مع كرت شاشة Adreno 505 ، كما يتميز بذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 16 جيجا بايت، ويدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD.

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وتأتي الكاميرة الخلفية في هاتف Moto E6 بدقة 13 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.0 وتدعم ميزة التركيز التلقائي PDAF، بينما تتميز الكاميرة الأمامية بمستشعر 5 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.0.

أيضاً يدعم هاتف Moto E6 بطارية بقدرة 3000 mAh، كما ينطلق بنظام تشغيل Android 9.0 Pie، حيث يتوفر الهاتف الآن في Verizon في سوق الولايات المتحدة بسعر 150 دولار، على أن ينطلق لأسواق أخرى لاحقاً قبل نهاية صيف هذا العام.

المصدر

هذا الموضوع موتورولا تقدم هاتف Moto E6 منخفض التكلفة بمعالج Snapdragon 435 وسعر 150 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.