شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تفرض حالة طوارئ قصوى بسبب انتشار الحرائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات الأمنية فى الجزائر فرض حالة طوارئ قصوى، جراء الانتشار الرهيب للحرائق فى مناطق عديدة من البلاد.

وأوضحت صحيفة " السلام اليوم" الجزائرية، أن إدارة الحماية المدنية، أعلنت تعبئة شاملة وتسخير شامل لفرقها وأجهزتها من أجل محاصرة الحرائق وإخماد النيران قبل وصولها للاماكن الآهلة بالسكان.

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وبحسب الصحيفة، فإن الحرائق تسببت حتى الآن فى إتلاف أكثر من 6 آلاف هكتار من الغابات والأحراش، حيث عرفت عدة مناطق من الجزائر مند 4 أيام انتشارا رهيبًا لألسنة النيران، التى حاصر لهبها قرى وبلدات عديدة فى ولايات مختلفة، على غرار قرية قرقورة ببلدية بنى زيد بولاية سكيكدة والتى استنجد سكانها بالسلطات للتدخل وإنقاذهم من الموت بعدما حاصرتهم النيران.

كما حدثت الحرائق فى قرى وبلدات منتشرة على الشريط الغابى لمنطقة تيكجدة الرابطة بين ولاية البويرة وولاية تيزى وزو التى أتت النيران على المحمية بغاباتها وحيواناتها النادرة والتى تسببت فى تفحم الحيوانات المنتشرة فى المحمية من كثرة اللهب.

ووفقا للصحيفة نفسها فإن غابة بينام فى العاصمة الجزائرية لم تسلم كذلك من ألسنة النيران حيث اشتعلت بها النيران وحولت الغابة إلى جحيم بعدما كانت منطقة التنزه والراحة للسكان وهواة التنزه.