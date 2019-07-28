شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إدارة الحرم المكى الشريف تعلن استعدادها لموسم حج هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت إدارة مكتبة الحرم المكي الشريف لرؤساء وموظفي الأقسام بالمكتبة، مجموعة من البرامج والدورات التثقيفية والتدريبية النوعية، بهدف تطوير الموظف والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفى خلال موسم الحج لعام 1440هـ.



مكتبة الحرم المكي الشريف

جاء ذلك بتوجيه من قِبَل الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

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كما تستعد هذه الأيام أقسام مكتبة الحرم المكى الشريف لموسم الحج بعدة برامج وأنشطة خاصة، لهذا الموسم العظيم، حيث يشهد قسم التصوير نقلة استثنائية أثناء موسم الحج بزيادة إنتاج المطبوعات الخاصة بالحج من منشورات وبعض الكتيبات لتوزيعها على الحجاج.



جانب من استعداد أقسام مكتبة الحرم المكي الشريف لموسم حج 1440هـ

وفي ذات السياق، يقوم قسم الخدمة بالمكتبة (قاعة الاطلاع) بخدمة ما يقارب (100) زائر يومياً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً، بخدمات متنوعة من تصوير وخدمة الحاسب الآلي والاسترشاد ونسخ المخطوطات للباحثين وخدمات أخرى.

وتوجد أيضاً مكتبة الكترونية تحتوي على (200) ألف مجلد وما يقارب (60) ألف عنوان، جاهزة للخدمة على مدار الساعة تحتوي على دروس ومحاضرات وخطب وكتب الكترونية حديثة.



جانب من استعداد أقسام مكتبة الحرم المكي الشريف لموسم حج 1440هـ

كما يقوم قسم الفهرسة والتصنيف بفهرسة وتصنيف الكتب القادمة لمكتبة الحرم المكي الشريف ومكتبة المسجد الحرام والكتب الحديثة وكتب المكتبات الخاصة، وعددها ما يقارب (500) كتاب شهرياً، وقد تصل إلى (1500) كتاب.