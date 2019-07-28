مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مواد غذائية لمتضررى حريق جسر أبو على بلبنان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 198 سلة غذائية للمتضررين من الحريق الذى اندلع، منذ أيام، فى جسر أبوعلى ضمن مشروع سقف نهر أبوعلى فى العاصمة اللبنانية طرابلس.
كما قدم المركز خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو 2019م الاحتياجات الأساسية لـ24 أسرة سورية لاجئة فى بلدة بر الياس البقاعية اللبنانية ضمن مشروع الرعاية الاجتماعية. وقام المركز بتأمين نقل 24 عائلة إلى المحال التجارية لانتقاء ما يلزم من مواد غذائية وخضار ومواد تنظيف ولوازم أطفال ونساء، وكذلك تأمين نقل 3 أفراد إلى المستشفى وأخذ العلاج اللازم كما تم الكشف على بعض الأجهزة الكهربائية القديمة والمستعملة وصيانة ما هو معطل لدى الأسر السورية اللاجئة. ويسعى المركز خلال مشروعه لتقديم الرعاية والتأهيل للأشقاء السوريين ضمن برنامج خصص لذلك يستمر لمدة ستة أشهر.
وقام جهاز إسعاف سبل السلام فى منطقة المنية شمال لبنان بتنفيذ 17 مهمة إسعافية خلال هذا الأسبوع شملت نقل المرضى من وإلى المستشفيات، بالإضافة لخدمات إسعاف جرحى حوادث السير، وذلك بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والإعمال الإنسانية. يأتى ذلك فى إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافى فى مناطق اللاجئين.
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