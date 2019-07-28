شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الكويتى يبحث مع رئيس البرلمان العراقى أطر العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح اليوم الأحد، مع رئيس مجلس النواب العراقى محمد ريكان الحلبوسى، والوفد المرافق له، أطر العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما بحث الجانبان - خلال اللقاء الذى عقد بقصر بيان، بحضور رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد خالد الأحمد الصباح - سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي، قد وصل والوفد المرافق له إلى الكويت أمس السبت، فى زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، حيث يضم الوفد الزائر عددا من نواب البرلمان والمحافظين، بالإضافة إلى القائم بأعمال سفارة العراق لدى الكويت محمد الحسينى.