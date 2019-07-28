شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انطلاق مهرجان الفاكهة بـ"طبرجل" السعودية بمشاركة 30 عارضا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت فعاليات مهرجان الفاكهة بطبرجل فى نسخته الأولى، السبت، برعاية الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بحضور المستشار الخاص لسمو أمير منطقة الجوف الدكتور أحمد بن محمد السنانى.

وبدأت فقرات الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم قصيدة شعرية، حيث كرّم مستشار سمو أمير منطقة الجوف المشاركين والجهات الراعية للمهرجان.

وتتضمن فعاليات المهرجان أجنحة ومعارض منتجات الفواكه التى شارك فيها 30 عارضاً زراعياً، تنوعت منتجاتهم من الفواكه والأسر المنتجة بجناحيها "المنسوجات والمأكولات الشعبية" وجناح الفنون التشكيلية، الذى تزيّن بأكثر من 100 عمل فنى من أعمال فنانى وفنانات المنطقة، وأجنحة الإدارات الحكومية.

حضر حفل الافتتاح محافظ طبرجل عبيد بن الفليح الحربي، وأمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، ومدير هيئة السياحة والتراث الوطنى بالجوف ياسر بن إبراهيم العلى، وعدد من مديرى ورؤساء الدوائر الحكومية وجمع من الأهالى.



مهرجان الفاكهة (1)

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