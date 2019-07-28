الشئون الإسلامية تواصل تنظيم برنامج "مجالس الحج" فى مسجد قباء بالسعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة، تنظيم البرنامج الدعوي "مجالس الحج"، وذلك بعد كل صلاة مغرب في مسجد قباء. ويأتي تنظيم مثل هذه البرامج انطلاقًا من واجب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومسؤوليتها الشرعية التي تضطلع بها في التوجيه والإرشاد، لبيان مقاصد الحج الشرعية.

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