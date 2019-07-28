شكرا لقرائتكم خبر عن صور..سلطات الحج السعودية تستقبل حجاجا إيرانيين بالورود والحلويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظى حجاج إيرانيون باستقبال دافئ من قبل السلطات السعودية لدى وصولهم إلى أراضى المملكة، حسبما أوردت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية. ونشرت الوكالة صورا تظهر مجموعة من الحجاج الإيرانيين الذين استقبلتهم سلطات الحج فى المملكة بالورود والحلويات عند دخولهم المدينة المنورة. وأفادت الوكالة بأن أكثر من 52 ألف زائر إيراني وصلوا، منذ 13 يوليو حتى السبت، إلى مكة المكرمة من أجل أداء فريضة الحج لهذا العام، وذلك في إطار 368 قافلة. Advertisements





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