قوات_الاحتلال تعتقل سبعة فلسطينيين من بلدة العيسوية.. بينهم طفل

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الخليج - واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، سبعة فلسطينيين من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، بينهم طفل.
وذكرت مصادر محلية في القدس، أن قوات الاحتلال داهمت بلدة العيسوية وشنت حملة اعتقال طالت كلا من: سامر أنور عبيد، ومحمد أيمن عبيد، ومحمد عدنان عبيد، ومحمد علي ناصر، ومهند أنور عبيد، وشاكر أمجد مصطفى، والطفل عماد جراح ناصر، وحوّلتهم إلى مراكز تابعة لها للتحقيق معهم.
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