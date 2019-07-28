حساب_المواطن: تقديم موعد إيداع دفعة شهر أغسطس بمناسبة #عيد_الأضحى

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم (الأحد)، تقديم موعد إيداع الدفعة الحادية والعشرين (دفعة شهر أغسطس)، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وصرح المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني: “بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك، سيتم إيداع مخصص الدعم للدفعة الحادية والعشرين لمستفيدي برنامج حساب المواطن يوم الخميس الثامن من شهر أغسطس”. يذكر أن إجمالي الدفعات التي أودعها حساب المواطن للمواطنين المستحقين للدعم، بلغ 47.7 مليار ريال منذ انطلاق البرنامج في ديسمبر 2017.

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