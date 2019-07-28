عقوبات مغلظة لمخالفي نظام النقل بالخطوط الحديدية.. تعرف عليها

صحيفة الخليج الالكترونية

تتجه هيئة النقل العام لسن عقوبات مغلظة لمخالفي نظام النقل بالخطوط الحديدية، من بينها السجن لمدة تصل إلى عامين والغرامة 500 ألف ريال لقطع الخط الحديدي أو سرقته أو تعمد إتلافه.

وتعتزم الهيئة إيقاع غرامة لا تزيد على 200 ألف ريال؛ على كل من يقوم باجتياز السياج الحامي للخط الحديدي أو قطعه، أو عبور السكة الحديدية أو ترك الحيوانات تعبرها من غير الأماكن المخصصة لذلك، أو قطع الكيابل والتمديدات الخاصة بالخط الحديدي أو إتلافها أو استخدامها والانتفاع بها.

وبحسب ما جاء في مسودة نظام النقل بالخطوط الحديدية التي طرحتها الهيئة للعموم للمناقشة وأخذ الرأي بشأنها تمهيداً لإقرارها، فإنه يُحظر القيام بأيٍّ من الأفعال الآتية؛ حمايةً للخطوط الحديدية ومرافقها:

1. استخدام الخط الحديدي أو جزء منه لغير الغرض المخصص له.

2. وقوف الأشخاص أو العربات أو الآلات أو السيارات أو الحيوانات داخل حرم الخط الحديدي.

Advertisements

3. عبور الخط الحديدي أو جسوره أو ترك الحيوانات تعبره أو تجتازه من غير الأماكن المخصصة لذلك.

4. اجتياز السياج الحامي للخط الحديدي أو قطعه.

5. قطع الكيابل والتمديدات الخاصة بالخط الحديدي أو إتلافها أو استخدامها والانتفاع بها، سواء التي على سطح الأرض أو داخلها.

6. وضع اليد على حرم الخط الحديدي أو جزء منه بقصد التملك أو الانتفاع أو الاستعمال بأي وجه من وجوه الاستعمال أو الارتفاق.

7. قطع الخط الحديدي أو سرقته أو سرقة أيٍّ من مرافقه أو تجهيزاته أو جزء منها، أو تعمد إتلاف أيٍّ من ذلك.

ونصت مسودة النظام على أن عقوبات مخالفة ذلك تشمل: السجن مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من ارتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة رقم (7)، وغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال لكل من ارتكب أيًّا من المخالفات المذكورة في الفقرات (1-6).