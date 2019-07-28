«حساب المواطن» يعلن موعد إيداع دفعة أغسطس لتزامنها مع عيد الأضحى

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن برنامج حساب المواطن، تقديم موعد إيداع الدفعة الحادية والعشرين (دفعة شهر أغسطس)، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقال المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني: “بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك، سيتم إيداع مخصص الدعم للدفعة الحادية والعشرين لمستفيدي برنامج حساب المواطن يوم الخميس الثامن من شهر أغسطس”. Advertisements يذكر أن إجمالي الدفعات التي أودعها حساب المواطن للمواطنين المستحقين للدعم، بلغ 47.7 مليار ريال منذ انطلاق البرنامج في ديسمبر 2017. اقرأ أيضًا:

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