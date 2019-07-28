ترامب يصف نائبا من أصل أفريقي بـ”المتوحش”

واشنططن - وكالات - الخليج 365

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات للنائب الديمقراطي البارز، من أصل إفريقي، إيلايجا كامنجز، ووصفه بأنه “متنمر متوحش”.

وكتب ترامب، أمس السبت، سلسلة من التغريدات اللاذعة ضد كامنجز، وهو ديمقراطي يرأس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، بعد أن وصف ترامب بالعنصري وانتقد بشدة سياساته المتعلقة بالهجرة.

وقال الرئيس الأمريكي على “تويتر”: “النائب إيلايجا كامنجز متنمر متوحش.. يصرخ ويصيح على الرجال والنساء العظام القائمين على حراسة الحدود بشأن الأوضاع على الحدود الجنوبية، بينما في الواقع منطقته في بالتيمور أسوأ بكثير وأكثر خطرا. منطقته تعتبر الأسوأ في الولايات المتحدة.

وأضاف: “الحدود نظيفة وفعالة وتدار بكفاءة، ولكنها مكتظة فحسب. منطقة كامنجز مقززة وممتلئة بالفئران والقوارض. إذا قضى مزيدا من الوقت في بالتيمور ربما يتمكن من المساعدة في تنظيف هذا المكان القذر بالغ الخطورة”.

وفي تغريدة أخرى تساءل ترامب عن المبالغ التي تنفق على بالتيمور وقال: “إلى أين تذهب كل تلك الأموال؟ كم منها يُسرق؟ حققوا في الفوضى والفساد هناك على الفور”.

ورد كامنجز بشكل مباشر على تغريدات ترامب وقال على “تويتر”: “السيد الرئيس.. أنا أذهب للمنزل في دائرتي كل يوم، وفي كل صباح أستيقظ وأكافح من أجل جيراني. مهمتي الدستورية هي الرقابة على السلطة التنفيذية. لكن مهمتي الأخلاقية أن أدافع عن سكان دائرتي”.

كذلك، ردت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، نانسي بيلوسي، للدفاع عن كامنجز، الذي وصفته بأنه بطل الحقوق المدنية والعدالة الاقتصادية، وقالت على “تويتر”: “نرفض جميعا الهجمات العنصرية عليه وندعم قيادته القوية”.

وصوتت لجنة الرقابة في مجلس النواب يوم الخميس بالسماح لكامنجز بإصدار طلبات استدعاء لمسؤولين بالبيت الأبيض، منهم ابنة ترامب، إيفانكا، وصهره جاريد كوشنر، وذلك في إطار توسيع تحقيق يرتبط بانتهاكات محتملة لقوانين حفظ السجلات.

ويمثل كامنجز الدائرة السابعة في ولاية ماريلاند التي يشير إحصاء عام 2010 إلى وصول نسبة السود فيها إلى 54.6 بالمئة من السكان، ويبلغ متوسط دخل الأسرة هناك نحو 51 ألف دولار سنويا.