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الان تتابع الجينات سبب رئيسي في الإصابة بالتوحد والان مع التفاصيل
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تأثير البيئة أقل
وكالات - الخليج 365
قالت دراسة، أجريت في خمس دول، إن أغلب الاختلافات في احتمال الإصابة بالتوحد يمكن إرجاعها لأسباب جينية أكثر من العوامل البيئية، مثل أسلوب الحياة وسمات المجتمع وما يحدث أثناء الحمل.
وترسخ اعتقاد منذ فترة طويلة بأن اضطراب طيف التوحد له سمات جينية موروثة، كما أشارت أبحاث سابقة إلى أن بعض السمات غير الموروثة وتصرفات وأساليب الأمهات قد يكون لها دور في ذلك.
ولإجراء الدراسة الحالية؛ قام الباحثون بفحص بيانات مواليد في الفترة من عام 1998 إلى عام 2007 في الدنمارك وفنلندا والسويد
وإسرائيل وولاية أستراليا الغربية.
وخلصت الدراسة إلى أن نحو 80 بالمئة من الفروق في احتمالات الإصابة بالتوحد مرتبطة بسمات جينية موروثة لكن ذلك تراوح بين أقل نسبة سجلتها الدراسة في فنلندا وهي 51 بالمئة إلى أعلى نسبة في إسرائيل وهي 87 بالمئة.
وقال سفين ساندن، كبير باحثي الدراسة والباحث في معهد كارولينسكا في ستوكهولم بالسويد: “النتائج تظهر أن العوامل الجينية هي الأكثر أهمية.. لكن البيئة تلعب أيضا دورا”.
وشملت الدراسة أكثر من مليوني طفل لأكثر من 680 ألف أسرة، وتابعتهم إلى أن وصلت أعمارهم إلى 16 عاما، وتم تشخيص ما يزيد قليلا عن 22 ألفا منهم بالإصابة بالتوحد.
كما خلصت الدراسة إلى أن عوامل بيئية غير مشتركة تفسر ما يصل إلى 27 بالمئة من الفروق في الإصابة بالتوحد.
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