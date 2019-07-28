عمرها 6 سنوات وتشتري عقارا بـ8 ملايين دولار

اشترت نجمة "يوتيوب"، الطفلة بورام من كوريا الجنوبية والتي تبلغ من العمر 6 سنوات، عقارا من 5 طوابق في العاصمة سيؤول بمبلغ 8 ملايين دولار أمريكي.

وتمكنت بورام من اقتناء هذا العقار من الأرباح التي حققتها من موقع قناتها الشهير على "يوتيوب"، وفقا لشبكة "سي إن إن " الأمريكية.

وتحظى الطفلة بورام بمتابعة ما يقارب 30 مليون مشترك لقناتيها عبر "يوتيوب"، حيث تدير مدونتين على "يوتيوب" "Boram Tube Vlog" وعدد مشتركيها 17 مليونا، و"Boram Tube ToyReview" وعدد مشتركيها 13.6 مليون.

وذكرت صحيفة "The Korea Times" أن الطفلة بورام تنشر على بوابتها الأولى في “يوتيوب” مدونات فيديو، وتستعرض في قناتها الثانية الألعاب، ويبلغ الدخل الشهري لمدونة الطفلة 3.7 مليار وون (أكثر من 3 ملايين دولار).

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وفي واحدة من مقاطع الفيديو الأكثر شعبية لبورام، والتي جذبت أكثر من 376 مليون مشاهدة، تصنع الطفلة شعرية سريعة التحضير باستخدام مطبخ من الألعاب البلاستيكية، ثم تلتهمها الطفلة بحماس أمام الكاميرا.

وذكرت الشبكة الأمريكية أن المحتوى الذي تقدمه بورام يثير الجدل في كوريا الجنوبية بسبب القيم التي تروج لها، مضيفة أنه في عام 2017 تلقت منظمة "حافظوا على الأطفال" غير الحكومية شكاوى من مواطنين في كوريا الجنوبية كانوا قلقين من أن مقاطع بورام قد تؤثر سلبا على التطور العاطفي والأخلاقي للمشاهدين الشباب.

وقال كوه ووهيون أحد المسؤولين في المنظمة غير الحكومية، إنهم كانوا قلقين بشكل خاص من المقاطع التي أظهرت بورام تسرق الأموال من محفظة والدها ويبدو أنه يقود السيارة على الطريق، وأبلغت المنظمة الشرطة بتلك المقاطع، وأمرت محكمة الأسرة في سيؤول والدي بورام بإكمال دورة إرشادية مصممة لمنع إساءة معاملة الأطفال.

وأكد كوه أنه منذ ذلك الحين تم حذف المقاطع المخالفة، ولم يعلق والدا الطفلة بورام على تلك المخالفات.