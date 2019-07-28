دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تقرير Guardian يكشف عن تعاقد ابل مع فريق لتحليل محادثات Siri وابل توضح السبب في تصريح رسمي ظهر على التقنية بلا حدود.

أكد تقرير نشر من Guardian على أن ابل قامت بالتعاقد مع فريق خاص يعمل على الإستماع إلى تسجيلات ومحادثات المستخدمين ل Siri ومن ثم تحليل هذه التسجيلات، كما قدمت شركة ابل رد رسمي على هذا التقرير مؤكدة على أن الهدف الرئيسي لمتابعة التسجيلات لتحسين آداء المساعد الرقمي Siri.

تعاقدت شركة ابل مع فريق خاص يعمل على الإستماع إلى تسجيلات Siri، أدى إلى إثارة الذعر والقلق بين مستخدمي أجهزة ابل، مع جدل حول خصوصية المستخدمين وشفافية الأنظمة المستخدمة من ابل.

وقد أوضح تقرير Guardian على أن أحد موظفي هذا القسم قد كشف سابقاً بالفعل عن محادثات وتسجيلات خاصة بمواعيد طبية، وعناوين خاصة بالمستخدمين بل أنها تصل إلى تسجيلات لصفقات غير شرعية محتملة، كما أوضح المسؤول عن هذا القسم دور الموظفين في الإستماع إلى التسجيلات وتحليلها وتصنيفها وفقاً لمدى إيجابية Siri في دعم المستخدمين في الطلبات الفعلية.

وتشير التوقعات إلى أن سياسة الخصوصية التي وضعت من شركة ابل تضم في محتواها بعض التعليمات التي تصرح بالإستماع إلى تسجيلات المستخدمين للتعرف على نطق المستخدم، ومن ثم دعم المستخدم بإجابة أفضل، إلا أن المتوقع أن يتم تحليل هذه التسجيلات آلياً دون تدخل بشري يعمل على تحليل هذه البيانات والإستماع إليها.

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وفي بيان رسمي جاء من ابل رداً على تقرير Guardian، أشارت ابل إلى أن الشركة تعمل على تحليل نسبة 1% فقط من التسجيلات اليومية للمستخدمين، كما أكدت على أن هذه التسجيلات تخضع للتحليل في منشآت سرية تعود لشركة ابل، كما أكدت على أن فريق العمل ملتزم بمعايير السرية التامة لما يأتي في هذه التسجيلات من معلومات، أيضاً اشارت الشركة إلى أن السبب الرئيسي لهذا الإجراء يعود إلى رغبة الشركة في تحسين آداء Siri لدعم المستخدمين بشكل أفضل.

يذكر أن هذه السياسة لا تتبعها شركة ابل فقط، بل رصدت في وقت سابق أيضاً من شركة جوجل التي تعمل على نسخ 0.2% من تسجيلات المستخدمين لمساعد جوجل عن طريق فريق خاص أيضاً، يدعم تعزيز الآداء الصوتية للمساعد الرقمي، كما يتم نفس الإجراء في أمازون، إلا أن شركة ابل لا تتيح للمستخدمين إختيار عدم إستخدام التسجيلات الخاصة بهم على عكس جوجل وامازون، حيث توفر كلا الشركتين إختيار لإلغاء الإشتراك.

المصدر

هذا الموضوع تقرير Guardian يكشف عن تعاقد ابل مع فريق لتحليل محادثات Siri وابل توضح السبب في تصريح رسمي ظهر على التقنية بلا حدود.