شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم داعش يعلن مسئوليته عن الهجوم الانتحارى بجنوب سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تنظيم داعش الإرهابى مسؤوليته عن الهجوم الانتحارى الذى استهدف نقطة تفتيش فى محافظة درعا جنوب سوريا، وأسفر عن مقتل ستة عناصر من قوات النظام السورى .

وأوضح التنظيم الإرهابى فى بيان - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد، إن "المدعو أبو مالك الأنصارى اشتبك مع عناصر أمن تابعة للجيش السورى بالقرب من بلدة مليحة العطش شرق درعا، ثم فجر حزامه الناسف وسطهم".

وكان المرصد السورى أعلن أمس السبت، وقوع انفجار فى منطقة قريبة من بلدة مليحة العطش بريف درعا الشرقى .. قائلا "فجر انتحارى يقود دراجة نارية نفسه عند حاجز لقوات النظام وقوات موالية له على الطريق فى المنطقة، ما أسفر عن مقتل 6 عناصر على الأقل وإصابة آخرين بجروح".