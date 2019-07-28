شكرا لقرائتكم خبر عن دورات تدريبية للمتطوعين لخدمة الحجاج بمحافظة رابغ السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت إحدى الجمعيات الخيرية بمحافظة رابغ السعودية بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، وبإشراف محافظ رابغ أيمن بن محمد بن مبيريك، دورات تأهيلية للمتطوعين من الرجال والنساء فى برنامج " كن عوناً "، الذى تنفذه وزارة الحج والعمرة وذلك للعمل فى ميقات الجحفة برابغ لاستقبال الحجاج وتقديم المساعدة لهم من خلال برامج التوجيه والإرشاد والترجمة وخدمة كبار السن وذوى الإعاقة علاوة على علاقات الحجاج والإعلام.

وأوضح مشرف البرنامج بمحافظة رابغ بديع بن عبيدالله الكنيدرى حسبما نقلت وكالة "واس" السعودية، أن فريق المتطوعين قام بزيارة ميقات الجحفة بمحافظة رابغ، التقى خلالها مدير شرطة رابغ العقيد خالد بن عبدالله الشيبانى، ومشرف ميقات الجحفة محمد الرويثى، والداعية بوزارة الشؤون الإسلامية محمد الكنيدرى، وتعرف على مرافق الميقات وما يقدم لحجاج بيت الله الحرام من خدمات ومساعدات.