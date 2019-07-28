شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى تركى يحمل أردوغان مسئولية تهجير السوريين من بلدهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حمل عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض باريش ياركاداش، الرئيس رجب طيب أردوغان مسؤولية تهجير السوريين من بلدهم بسبب سياساته الداعمة للتنظيمات الإرهابية فى سوريا.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية عن ياركاداش قوله إن "سياسات أردوغان التعسفية هى السبب فى تهجير السوريين من بلدهم إلى تركيا وباقى الدول"، وأضاف "أن تدخله السافر فى الشأن السورى وتبنيه ودعمه الجماعات الإرهابية أدى إلى تهجير السوريين وكل ما يحدث من مآس لهم".

واعتبر البرلمانى التركى أن" التنسيق والتعاون مع سوريا شرط أساس لمعالجة كل مشاكل أنقرة، ولكن تصرفات أردوغان تظهر أنه لا يرغب فى حل هذه المشاكل بل يسعى إلى مزيد منها".