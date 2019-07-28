تدريبات للجيش الإسرائيلي في محيط قطاع غزة

القدس/ أسامة الغساني/ الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه سيبدأ تدريبا عسكريا في محيط قطاع غزة، وفي مدينة عسقلان، بدءا من ظهر الأحد.

جاء ذلك في بيان على حسابه على "تويتر"، نشره في ساعة متأخرة من مساء السبت، واطلعت الخليج 365 عليه.

وذكر البيان، أن التدريب سيستمر حتى الأربعاء المقبل، وستشارك فيه طائرات مروحية هجومية وأخرى لنقل الجنود، ومركبات برية، وستلاحظ حركة نشطة للجنود على الأرض.

وأضاف أن التدريب مخصص للفرقة العسكرية العاملة في محيط قطاع غزة، ويشكل خطوة هامة في تحسين قدرات الجيش للاستعداد لأية معركة في القطاع، بناء على توجيهات رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي.

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كما أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن هذا التدريب كان مقررا ضمن خطة التدريبات العسكرية لعام 2019.

ويشهد قطاع غزة بين الحين والآخر تصعيدات عسكرية بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، بسبب عدم التزام إسرائيل باتفاقات التهدئة واستمرارها في فرض الحصار على القطاع، وعمليات القمع التي تمارسها ضد المتظاهرين الفلسطينيين.

وشهد القطاع ثلاث حروب في أعوام 2008 – 2009، و2012 و2014، وعددا من التصعيدات العسكرية المحدودة، آخرها في 5 مايو/أيار الماضي، حين أطلقت الفصائل الفلسطينية مئات الصواريخ في يوم واحد عقب قتل الجيش الإسرائيلي قبل التصعيد بيومين ثلاثة من المتظاهرين المشاركين في مسيرات العودة قرب السياج المحيط بالقطاع، ورد مسلحون فلسطينيون بقنص ضابط إسرائيلي ومجندة.

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