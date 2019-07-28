الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ على مقر لقيادة التحالف بالسعودية

اليمن/ محمد السامعي/ الخليج 365

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، الأحد، أنها أطلقت صاروخ باليستي قصير المدى، على مقر لقيادة التحالف العربي في محافظة نجران، جنوب غربي السعودية.

ونقلت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين، عن المتحدث العسكري للجماعة يحي سريع، قوله إن "الصاروخ الباليستي أطلق فجر الأحد، وأصاب هدفه بدقة عالية، مع تدمير مركز العمليات في المقر، وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم قادة".

وأضاف "سريع"، أن "عملية استهداف هذا الموقع الهام جاءت بعد عملية استخباراتية دقيقة، حيث كانت تدار معارك الحدود من تلك الغرف".

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ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب السعودي أو التحالف العربي.

وكثفت جماعة "الحوثي" مؤخرا هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية، سيما مطاري جازان وأبها، جنوب غربي المملكة.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2014، يسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عدة محافظات.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم التحالف العربي، القوات الحكومية اليمنية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، حسب الأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.