بناء قرية متكاملة بكوسوفا بتمويل قطري

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

أبرمت جمعية قطر الخيرية اتفاقية تعاون مع بلدية متروفيتسا في كوسوفا، لبناء قرية متكاملة للأسر التي تعاني ظروفاً اقتصادية سيئة، بتكلفة إجمالية تقدر بأكثر من مليوني يورو.

ويضم المشروع الذي سيتم إنشاؤه في حي "فراشري" على مساحة تبلغ 3.27 هكتارات، 40 بيتاً، ومدرسة، ومستوصفاً صحياً، ومركزاً خدمياً، ومسجداً، ومحلات تجارية، ومساحات خضراء، وهو ما يوفر بيئة متكاملة في كل المجالات. بحسب بيان وصل الخليج 365 السبت.

ووقع الاتفاقية عن "قطر الخيرية"، خالد عبد الله اليافعي مدير إدارة المشاريع، في حين وقعها عن بلدية متروفيتسا السيد أجيم بهتيري رئيس البلدية، بحضور علي بن حمد المري سفير دولة قطر لدى كوسوفا، وسلامي شكودرا نائب وزير الداخلية.

وفقاً للاتفاقية، فإن "قطر الخيرية" تسهم بمليون وخمسمئة ألف يورو من التكلفة الإجمالية للمشروع، التي تقدَّر بنحو مليونين ومئتين وخمسين ألف يورو، في حين تشارك بلدية ميتروفيتسا ببقية المبلغ كتكلفة مرافق وبنية تحتية، ويقدَّر عدد المستفيدين من المشروع بـ6000 شخص.



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وحول الاتفاقية قال خالد اليافعي: إن "مشروع بناء القرية مع بلدية متروفيتسا نعتبره نقلة نوعية لمشاريعنا الإنسانية في كوسوفا".وبيَّن أن المشروع يعمل على توفير بيئة متكاملة في كل المجالات، مشيراً إلى أنه هدية من أهل قطر لشعب كوسوفا.

يشار إلى أن مشاريع "قطر الخيرية" بكوسوفا تغطي مجالات متنوعة، أبرزها رعاية وكفالة الأيتام والمعاقين والأسر ذات الدخل المحدود، حيث يصل عدد المكفولين لديها ما يقارب 3000، وفي مجال التعليم والتدريب استفاد أكثر من 4500 شخص من مركز قطر للتدريب.

كما وصل عدد المشاريع المدرَّة للدخل أكثر من 500 مشروع، وفي حين وصل عدد المشاريع المنفذة في مجال المياه إلى أكثر من 800 مشروع، وتم إنشاء 50 مشروعاً تنموياً، بالإضافة إلى بيوت للأسر الفقيرة.

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